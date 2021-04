Ajax-Roma, tegola Spinazzola. L'esterno esce dopo meno di mezz'ora: era il migliore in campo

Tegola per la Roma che perde dopo meno di mezz'ora Leonardo Spinazzola. L'esterno sinistro fin qui era stato il migliore in campo alla "Johan Cruijff ArenA", spaccando la partita con alcune progressioni sulla sinistra e mettendo in mezzo palloni pericolosi, uno su tutti un traversone per Dzeko al 13' col bosniaco anticipato da Tagliafico. In uno degli affondi, Spinazzola ha avvertito dolore e dopo alcuni minuti nel quale ha tentato di rimettersi in sesto con l'aiuto dei fisioterapisti, ha dovuto rinunciare. Al suo posto, al 29', Calafiori.