Akanji, Acerbi e Chalobah. Il triplo fronte di mercato per la difesa dell'Inter

Ottenuta la certezza di non veder partire Skriniar, Inzaghi attende comunque un difensore. L’Inter ha tre fronti aperti: Akanji, Acerbi e Chalobah, l’ultimo in ordine di tempo. La pista più complicata - sottolinea il Corriere dello Sport - è quella per lo svizzero, visto che il Borussia Dortmund continua a chiedere tra i 15 e i 20 milioni di euro e non prende in considerazione un rinnovo “strategico” di un solo anno, in modo da mettere in piedi un’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il club nerazzurro proseguirà con i suoi sondaggi ancora per qualche giorno, poi, senza segnali di apertura, sposterà il suo mirino.

Chalobah e Acerbi.

Con il Chelsea, invece, con cui esiste un canale preferenziale, si sta discutendo di Chalobah. I Blues, però, vorrebbero che il prestito fosse oneroso e spingono anche per l’obbligo di riscatto. Su queste basi l’affare non è agevole, ma esistono comunque margini per trattare. Acerbi, insomma, è da considerare una sorta di “rete di sicurezza”, soprattutto se Lotito dovesse confermare l’apertura al prestito con semplice diritto di riscatto. Il difensore vuole solo l’Inter, dove ritroverebbe Inzaghi, e il suo agente sta lavorando. Probabile che lo snodo possa essere venerdì prossimo, quando ci sarà Lazio-Inter.