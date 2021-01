Al Napoli basta un tempo per centrare le semifinali di Coppa Italia: con lo Spezia è 4-2

Al Napoli basta un tempo per centrare la semifinale di Coppa Italia. I partenopei passeggiano per un tempo su uno Spezia sceso in campo tardivamente, segnano 4 reti e poi si siedono. Un moto d'orgoglio permette agli aquilotti di uscire in modo dignitoso dal torneo, segnando due reti e mettendo un po' di pepe nel finale di partita.

La formazione schierata da Gattuso senza un vero numero 9 convince, i difensori spezzini non hanno punti di riferimento e vanno in totale affanno con i tre "piccoletti" davanti. La squadra di Vincenzo Italiano ci mette molto del suo, a partire dall'azione del primo gol arrivato al 5' con Koulibaly che si prende pure il lusso di segnare di tacco. Dagli sviluppi di una punizione la palla finisce a Zielinski la cui conclusione è deviata e si impenna sulla traversa, tornando in campo. Lesto Hysaj a farsi trovare pronto e mettere in mezzo per il senegalese che da due passi insacca. Il raddoppio con Lozano innescato da un lancio al volo di Demme. Il tris con Politano che si infila in area eludendo il fuorigioco su splendido suggerimento di Zielinski; infine il poker di Elmas servito da un ispirato Insigne.

Con un primo tempo così è inevitabile tirare i remi in barca in vista anche dei prossimi impegni. E il Napoli, nonostante i cambi, si siede. Concedendo allo Spezia nell'arco di tre minuti (70' e 73') due reti che riaprono la partita. Prima Gyasi su assist di Acampora, poi lo stesso Acampora su tiro dalla distanza deviato da Manoas. Spezia che inizia a crederci e spinge nel finale, ma senza più sfondare. Dopo due sconfitte consecutive il Napoli rialza la testa e centra la semifinale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta. In casa Spezia si è almeno evitata la figuraccia, ora è tempo di concentrarsi sul campionato dove c'è una salvezza da conquistare.