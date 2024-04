Alcaraz non verrà riscattato dalla Juve. Ma Giuntoli è già al lavoro per un nuovo prestito

Impiegato fin qui solo per 192 minuti suddivisi in sei presenze, il centrocampista Carlos Alcaraz sta recitando un ruolo da attore non protagonista nella Juventus. Arrivato a fine gennaio dal Southampton con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il giocatore argentino potrebbe trovare spazio nel prossimo derby della Mole. Ma a prescindere dal rendimento da qui a fine stagione, è praticamente scontato che non verrà riscattato dalla società bianconero una volta concluso il campionato.

Per 'La Stampa' non è però da escludere la sua permanenza a Torino anche il prossimo anno. Cristiano Giuntoli - si legge - ha infatti già avviato i primi contatti col club inglese per tentare di prolungare il prestito anche per la prossima stagione.

Lo scorso 31 gennaio, la Juventus annunciò il suo acquisto con questo comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di €3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di €0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a €1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a €49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".