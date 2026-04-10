Alisson, Ederson e Bernardo Silva: la lista della spesa di Spalletti per ricostruire la Juve

La Signora ha scelto la continuità, Luciano Spalletti ha risposto con una richiesta chiara: per riportare la Juventus al vertice servono rinforzi mirati, funzionali alla sua idea di calcio. Niente più rivoluzioni confuse o accumuli, ma interventi precisi, capaci di alzare il livello tecnico e l’esperienza della rosa. I confronti con la dirigenza sono già partiti all'interno delle trattative per il rinnovo di contratto e il mister di Certaldo ha tracciato una prima lista di nomi.

Tra i pali si guarda per esempio all’esperienza internazionale: il nome in cima è quello di Alisson, già allenato da Spalletti alla Roma. In difesa, invece, la priorità è un mancino: piace Marcos Senesi del Bournemouth, possibile occasione a parametro zero, mentre il sogno resta Riccardo Calafiori dell'Arsenal, operazione tuttavia ben più complessa per costi. Attenzione anche a Zeki Celik, in scadenza con la Roma. A centrocampo il grande obiettivo è Sandro Tonali, considerato ideale per qualità e intensità, ma il Newcastle non intende fare sconti. Spalletti osserva poi con interesse pure Stanislav Lobotka, suo pupillo ai tempi del Napoli, e soprattutto Ederson, per il quale l'Atalanta chiede ben 40 milioni di euro.

Davanti e sulla trequarti le ambizioni blasonate non mancano. Bernardo Silva - in scadenza col City - è una suggestione concreta a parametro zero, mentre per l’attacco si valuta Robert Lewandowski - in scadenza col Barça - rappresenta un’occasione di livello assoluto (ma la concorrenza non manca). Resta viva, infine, l’idea di riportare Kolo Muani a Torino, anche se in questo caso si tratterebbe più di un'idea della società che di un desiderio esplicito di Spalletti.