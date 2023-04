Alle 15 Torino-Salernitana, i convocati di Juric: torna Ilic, Schuurs out per squalifica

vedi letture

Sono 24 i calciatori convocati da Ivan Juric, tecnico del Torino, per la sfida di oggi alle 15 contro la Salernitana. Torna a disposizione Ilic, out per squalifica Schuurs. Ai box i lungodegenti Vieira, Zima e Aina, convocato il 2003 N'Guessan.

Portieri: Milinkovic Savic, Fiorenza, Gemello.

Difensori: Bayeye, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Lazaro, Djidji, Vojvoda, N'Guessan.

Centrocampisti: Ilic, Vlasic, Adopo, Ricci, Gineitis, Linetty.

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Pellegri, Seck, Radonjic, Miranchuk.