Alle 18 Juve-Inter, circa 200 tifosi bianconeri hanno atteso l'arrivo della squadra di Pirlo

I tifosi della Juventus al fianco della squadra e di Andrea Pirlo in vista della decisiva sfida di oggi contro l'Inter. Nonostante lo Stadium sia chiuso, circa 200 tifosi bianconeri hanno atteso il pullman della squadra per incitare Chiellini e compagni che alle 18 saranno impegnati in una gara fondamentale per rimanere in corsa Champions.