Allegri alla Juventus. Pogba il suo uomo simbolo: potrà tornare anche lui?

Spoiler: il punto interrogativo rimarrà. Specie perché, a oggi, la risposta non potrebbe che essere negativa. Ma le vie del mercato sono infinite. Massimiliano Allegri torna alla Juventus, da poco è anche ufficiale. Impossibile non pensare a un nome, anche considerando quanto ha stentato negli ultimi anni il centrocampo della Vecchia Signora. Troppo facile, del resto, ricordare quanto il livornese e Paul Pogba si divertissero giocando a basket alla Continassa. Non basterà, chiaramente, il feeling a canestro per riportarlo a Torino. Ma il polpo francese è stato uno degli uomini simbolo del primo ciclo di Allegri, di sicuro uno dei giocatori da lui più apprezzati in assoluto e uno dei più grandi rimpianti dei tifosi bianconeri che lì in mezzo hanno assistito al progressivo impoverimento del tasso tecnico. Considerato che a centrocampo la società metterà comunque mano (più semplice, ovviamente, l’affondo su Locatelli), alla prima riga del taccuino di mercato ci sarà Pogba. Tornerà? È difficile, di certo improbabile: altissimo l’ingaggio, complicato che il Manchester United possa volersene privare, nonostante gli alti e bassi. Non impossibile.