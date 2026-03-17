Allegri, Chivu, Conte... Caso per caso: quando scadono i contratti dei 20 tecnici di A

Luciano Spalletti è pronto a firmare, Raffaele Palladino ha chiesto ancora un po' di tempo. In alcuni casi, l'imminente sosta per far spazio alle gare delle nazionali potrebbe servire per fugare fin da subito qualsiasi dubbio in merito alla guida tecnica per la prossima stagione. La Juventus ad esempio ha già deciso che andrà avanti col tecnico di Certaldo e così anche l'Atalanta, anche se l'allenatore di Mugnano di Napoli per ora nicchia sulla possibilità di firmare fino al 2029. Non cambierà l'Inter, non è intenzionato a cambiare il Milan. Conte e De Laurentiis decideranno insieme a fine stagione, Gasperini è uno dei due allenatori di questa Serie A che ha un contratto che va oltre il 30 giugno 2027. Già, ma qual è la situazione dei 20 tecnici della Serie A?

Scadenza 2028

Gian Piero Gasperini la scorsa estate ha sottoscritto con la Roma un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028. Salvo clamorosi colpi di scena porterà avanti il progetto giallorosso anche il prossimo anno. L'altro tecnico con un contratto così lungo è Cesc Fabregas. Dipendesse dal Como, il manager spagnolo firmerebbe a vita ma oggi tutti sanno che è uno degli allenatori più gettonati d'Europa. Dipende da lui e anche dovesse andar via - ha sottolineato recentemente Suwarso - avrebbe il compito di aiutare la società lariana a scegliere il suo successore.

Scadenza 2027

Sono ben undici su venti gli allenatori che hanno un altro anno di contratto oltre a quello in corso: si tratta di Fabio Grosso (Sassuolo), Vincenzo Italiano (Bologna), Antonio Conte (Napoli), Kosta Runjaic (Udinese), Maurizio Sarri (Lazio), Cristian Chivu (Inter), Carlos Cuesta (Parma), Massimiliano Allegri (Milan), Davide Nicola (Cremonese), Raffaele Palladino (Atalanta) e Oscar Hiljemark (Pisa). Quest'ultimo è stato scelto quando la società nerazzurra era già in piena zona retrocessione e potrebbe restare anche in caso di Serie B, Nicola invece visto il perdurare dei risultati negativi difficilmente concluderà la stagione. Gli altri a fine campionato, a un anno dalla scadenza, dovranno inevitabilmente confrontarsi coi rispettivi club per decidere il da farsi. Iniziare la stagione con l'allenatore che ha un contratto in scadenza è sempre esercizio pericoloso.

Scadenza 2026 (con opzione)

Luciano Spalletti fa parte di questa schiera, ma come detto dovrebbe presto sottoscrivere un nuovo accordo. Per De Rossi appena arriverà la salvezza scatterà un altro anno di contratto: stesso discorso per Fabio Pisacane in caso di salvezza del Cagliari e per Eusebio Di Francesco in quel di Lecce. Nel caso di Paolo Vanoli alla Fiorentina, invece, l'opzione è unilaterale a favore del club e non dipende dalla salvezza.

Scadenza 2026 (senza opzione)

Sono due gli allenatori che hanno un contratto in scadenza a giugno senza opzione per il rinnovo: si tratta di Roberto D'Aversa (Torino) e Paolo Sammarco (Hellas Verona).