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Atalanta, Palladino incontra i Percassi per il rinnovo. Fumata grigia, ecco i dettagli

Atalanta, Palladino incontra i Percassi per il rinnovo. Fumata grigia, ecco i dettagli
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 00:24Serie A
Andrea Losapio

Era in programma per oggi l'incontro fra l'Atalanta e Raffaele Palladino per cercare di trovare un accordo a lungo termine fino al 30 giugno del 2029. I Percassi volevano dare un segnale di continuità dopo l'uno a sei casalingo subito con il Bayern Monaco, consci di avere una corsia preferenziale e un'idea di progetto più lungo dell'anno (e qualche mese) che separa Palladino dalla scadenza contrattuale al 30 giugno del 2027.

L'incontro c'è stato ed è assolutamente confermato. Così come è confermato che sia stato interlocutorio. Non è dato sapere quali siano state le scelte di una parte o dell'altra, ma è evidente che il club avrebbe voluto rinnovare l'accordo, mentre il tecnico abbia preso tempo. Forse a fine campionato, ricordando quello che è successo un anno fa, quando aveva rinnovato prima della partita con il Betis di Siviglia, innescando poi una sequela di avvenimenti che portarono all'addio e alle dimissioni.

Quindi, ed è evidente, Palladino vuole pensare a cosa fare nel futuro prossimo. Non è escluso che il rinnovo arrivi comunque a breve giro di posta, ma per ora è una fumata grigia anziché bianca. Dopodomani c'è il Bayern Monaco per l'ultima - presumibilmente - di Champions. Poi con Coppa Italia e Serie A verranno definiti più chiaramente i contorni.

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