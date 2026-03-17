TMW Spalletti e la Juventus, il rinnovo s'ha da fare. Firma attesa per la sosta, i dettagli

Luciano Spalletti e la Juventus sono pronti a veder rinsaldata la loro unione. Alla Vecchia Signora infatti hanno apprezzato il modo in cui l'allenatore di Certaldo ha preso il posto di Tudor, e i cambiamenti portati nel gioco della squadra, oltre che per qualche risultato degno di nota.

Già nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto di Spalletti con la Juventus erano entrate in un canale favorevole, le ultime ore hanno fornito nuove rassicurazioni in merito a una firma che, a questo punto i dubbi rasentano davvero lo zero, avrà da arrivare.

Spalletti e la Juventus dovrebbero sottoscrivere un nuovo accordo, di durata annuale ma con al suo interno l'inserimento di un'opzione per andare avanti ancora fino al 2027. La fumata bianca, anzi in questo caso bianconera, è ormai davvero in vista, tanto che secondo le informazioni in nostro possesso, l'attuale tecnico della Vecchia Signora dovrebbe firmare il nuovo contratto nella sosta per le Nazionali, che inizierà dopo il prossimo fine settimana di Serie A.

Attualmente Spalletti percepisce un ingaggio da 3 milioni di euro da parte della Juventus, che per la prossima stagione, dopo il rinnovo, è destinato però ad aumentare. E neanche di poco, visto che si parla anche di raddoppio, fino a 6.