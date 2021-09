Allegri decisamente più sereno dopo il 3-2 allo Spezia: "Non posso martellarli ogni giorno"

vedi letture

"Non posso martellarli ogni giorno". Massimiliano Allegri si presenta decisamente più rilassato ai microfoni di Dazn dopo il 3-2 della Juventus allo Spezia: "Oggi abbiamo vinto una partita importante, soffrendo ed è giusto. Dobbiamo uscire dalla comfort zone, il calcio è fatto di sofferenza e fatica. Non dobbiamo guardare la classifica. Cerchiamo di mettere accanto a questa anche la prima vittoria in casa contro la Sampdoria. Ci sono giocatori che hanno qualità importanti e che devono migliorare. McKennie ad esempio avrebbe dovuto fare almeno quattro gol e quelle occasioni fanno la differenza".

Qui tutte le dichiarazioni di Allegri.