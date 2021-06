Allegri e Cherubini disegnano la Juve che sarà: vertici a Milano per l'uomo mercato e il tecnico

Federico Cherubini e Massimiliano Allegri sono a Milano in questi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come l’uomo mercato e l’allenatore della Juventus siano protagonisti di una serie di vertici per definire la squadra che sarà. Tanti i temi da trattare: anzitutto il futuro di Cristiano Ronaldo, dal quale dipende in larga parte il resto del mercato, ma pure il rinnovo di Paulo Dybala, il giocatore attorno al quale Allegri immagina la Juve del futuro. Poi le cessioni, da Demiral a Ramsey, con l’obiettivo di realizzare 80-100 milioni di plusvalenza entro fine giugno.