TMW Allegri intrigato dal Milan, ma con condizioni e qualche dubbio. Prima serve il ds

Massimiliano Allegri prenderebbe in considerazione un'offerta del Milan, ponendo però diverse condizioni sul piatto per superare alcuni dubbi. Perché dopo un anno sabbatico, in seguito alle stagioni alla Juventus - dispendiose soprattutto dal punto di vista delle pressioni - l'idea è quella di tornare in panchina. Negli scorsi mesi c'è stato un abboccamento con un club saudita, l'Al Ahli, che in questo momento appare superato. Una possibile proposta dall'estero non verrebbe scartata, ma quella rossonera è un'opzione da vagliare.

La situazione

In questo momento non ci sono stati contatti, ma la confusione è grande sotto il cielo. Molto dipenderà anche dalla scelta del direttore sportivo, cartina tornasole di quale fazione, di fatto, avrà il sopravvento sulla parte sportiva: da una parte c'è Igli Tare, sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic che ha individuato in lui il profilo giusto. Dall'altra l'ipotesi Fabio Paratici, candidato di Giorgio Furlani. Una dicotomia da superare per poi, eventualmente, prendere una posizione più netta. Ad Allegri il Milan stuzzica, ma finora sono solo rumors, probabilmente anche per tranquillizzare una piazza in subbuglio oramai da mesi, dalla non scelta di Lopetegui in poi.

Al netto di un contratto pluriennale, Allegri chiederebbe certezze sulla rosa - con i casi Theo, Maignan e Leao a divampare - oltre all'impegno sul mercato, nonostante la (probabile) mancata qualificazione in Champions League toglierà risorse economiche.