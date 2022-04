Allegri: "La Coppa Italia non cambia la stagione. Dybala perfetto per l'Inter? È ancora nostro..."

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo il successo colto stasera contro la Fiorentina, che proietta la sua squadra in finale di Coppa Italia, dove ad attendere la Vecchia Signora c'è l'Inter: "Tutta la squadra ha risposto bene, chi è entrato ha saputo essere un valore aggiunto: sono molto contento per questo risultato, ci porta a Roma che è una bellissima città e l'undici maggio si sta anche bene. Ora pensiamo al campionato e allo scontro diretto con la Fiorentina, che secondo me è la prima antagonista per il quarto posto. Col Bologna ci siamo allungati e loro hanno avuto vita facile, stasera invece non è stato così"

La Coppa Italia può cambiare la prospettiva di questa stagione?

"Non cambia assolutamente. Siamo la Juventus e tutti gli anni si gioca per vincere, essere fuori dalla lotta Scudetto a cinque giornate dalla fine è deludente".

Davanti si conclude un po' poco, si può migliorare ancora?

"Bisogna essere più efficaci e precisi, ma questo passa delle carattiristiche dei giocatori. Vlahovic è un giocatore che è arrivato a gennaio e gioca una partita ogni tre giorni: quando sbaglia si innervosisce e più gioca e più trova l'equilibrio. Ha lottato e fatto bene, deve rimanere sereno".

Gli inserimenti dei centrocampisti sono stati davvero puntuali oggi, una cosa che vi è mancata spesso negli ultimi anni.

"Stasera abbiamo fatto meglio, ci stiamo lavorando molto su queste cose. Con me i centrocampisti di solito fanno gol e quest'anno purtroppo non ci riusciamo".

Dybala sarebbe perfetto con Lautaro. È d'accordo?

"Dybala è ancora da noi e stasera è entrato benissimo, con lo spirito giusto, sono contento così".