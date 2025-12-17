Fantacalcio, i migliori attaccanti delle prime 15 giornate
Ecco i 5 migliori attaccanti per fantamedia delle prime 15 giornate presi da Fantalab:
1 - Lautaro Martinez: 15 presenze - fantamedia 8.07 - media voto 6.33 - 8 gol - 3 assist - 2 ammonizioni
2 - Scamacca: 9 presenze - fantamedia 7.94 - media voto 6.33 - 5 gol - 1 ammonizione
3 - Bonny: 10 presenze - fantamedia 7.90 - media voto 6.40 - 4 gol - 3 assist
4 - Yildiz: 14 presenze- fantamedia 7.79 - media voto 6.43 - 5 gol - 4 assist
5- Thuram: 10 presenze - fantamedia 7.75 - media voto 6.45 - 4 gol - 1 assist
