Altra uscita per la Roma: domani le visite mediche di Kumbulla con l'Espanyol

La Roma sta per concretizzare un'altra uscita. Si tratta di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 reduce dalla negativa esperienza in prestito al Sassuolo nella seconda parte dell'ultima stagione. In programma nella giornata di domani - secondo quanto riporta Sky Sport - le visite mediche del calciatore con l'Espanyol: il difensore lascia la Roma con la formula del prestito secco.

Il punto di TMW su Dybala

La Roma ha fissato la Deadline per la cessione di Paulo Dybala all'Al-Qadsiah presumibilmente per mercoledì. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW si attendono i passaggi ufficiali degli arabi con il club giallorosso, che al momento non ci sono stati. L’offerta verbale rimane di 18 milioni inclusi bonus ma i capitolini non hanno ancora ricevuto niente di scritto e per questo i lavori sono ancora in corso.

La posizione di Dybala.

L'attaccante argentino ha trovato l'intesa con l'Al-Qadsiah, accettando il triennale proposto dal club saudita. Un ricco triennale, visto che gli arabi hanno messo sul piatto 20 milioni più bonus a stagione, per un totale di 65 milioni circa in tre anni. Adesso la palla passa ai club, con gli arabi che devono ancora trovare l'intesa con la Roma per il cartellino della Joya, che dal canto suo non disdegnerebbe neanche l'ipotesi di una permanenza nella Capitale, nonostante il ricco contratto che gli è stato proposto.