"Altri punti persi dalla Roma per decisioni arbitrali". Rivedi Mourinho dopo il 2-2 col Bodo

"Altri punti persi dalla Roma per decisioni arbitrali". Non ci sta Jose Mourinho dopo il pareggio per 2-2 contro il Bodo Glimt e i due rigori non assegnati ai suoi per altrettanti falli di mano abbastanza evidenti dei norvegesi. Rivedi il video con le parole del tecnico portoghese.