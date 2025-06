Ufficiale Altro addio a scadenza di contratto nel Sassuolo. Dopo 6 anni se ne va Toljan

vedi letture

Dopo quello al portiere veterano Consigli, il Sassuolo ufficializza un altro addio di un giocatore a scadenza di contratto oggi, 30 giugno. Si tratta del difensore Jeremy Toljan, che saluta i neroverdi a distanza di 6 anni dal suo approdo nella piazza emiliana.

Ecco quanto si legge nella nota ufficiale del Sassuolo: "Il Sassuolo saluta e ringrazia Jeremy Toljan. In questi anni in neroverde ha collezionato oltre 170 presenze dimostrando professionalità, umiltà e impegno giocando con continuità in Serie A e in Serie B. Grazie per il contributo Jeremy, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura!". Nei suoi anni trascorsi al Sassuolo, Toljan ha messo insieme 171 presenze e 1 gol in tutte le competizioni. Per lui si era parlato di un possibile approdo al Genoa, ma dovrebbe averla spuntata il Girona in Liga.

Nel pomeriggio invece così il Sassuolo ha salutato Consigli: "Arrivato nel 2014, ha regalato emozioni a tutti i tifosi neroverdi dando continue sicurezze e difendendo la porta con parate miracolose. Grazie per tutto quello che hai fatto in neroverde Andrea, e buona fortuna per il tuo futuro personale e professionale!", si legge sul sito ufficiale del Sassuolo nel giorno della scadenza del contratto dell'esperto portiere. Consigli, classe '87, ha giocato 372 partite distribuite in ben undici stagioni con la maglia dei neroverdi.