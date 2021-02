Amadeus su Ibra a Sanremo: "Ci sarà martedì e poi da giovedì fino a sabato"

Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, è intervenuto a RTL 102.5 per parlare del Festival e in merito alla presenza come ospite di Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: "Non ho chiamato Ibrahimovic il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno… È molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato".