Amichevole per la Fiorentina contro il Trento: Milenkovic scende in campo da capitano

vedi letture

Alle ore 17 la Fiorentina scende in campo a Moena per sfidare il Trento in amichevole. Presenti regolarmente tra i titolari due uomini-mercato come Zurkowski (seguito dall'Empoli e non solo) ma soprattutto Milenkovic, con quest'ultimo che indossa anche la fascia di capitano della squadra. Di seguito le formazioni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Favasuli, Milenkovic, Nastasic, Rasmussen; Zurkowski, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil.

A disposizione: Gollini, Amrabat, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Igor, Gonzalez, Gori, Jovic, Rosati, Kouame, Maleh, Quarta, Saponara.

Trento: Marchegiani, Galazzini, Simonti, Ferri, Cittadino, Carini, Saporetti, Ballarini, Barbuti, Belcastro, Pasquato.

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Trainotti, Matteucci, Osuji, Zandomatti, Ianesi, Comper, Boggia, Mihai.