Anaclerio: "Sohm bella scoperta del Bologna. Roma senza Skorupski? Tranquillo con Ravaglia"

L'ex difensore Giuseppe Anaclerio ha commentato le vicissitudini del presente di casa Bologna, il giorno dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Bologna, ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno: "Ho visto un bel primo tempo, il Bologna ha continuato a giocare con aggressività, sulla falsariga di quanto fatto contro la Roma. Tutti i giocatori di Italiano sanno farsi trovare pronti e sul pezzo, tranne che per un po' di sofferenza nel secondo tempo la vittoria è stata meritata".

Prosegue quindi Anaclerio, soffermandosi su alcuni singoli di questo Bologna: "Sohm mi è piaciuto, soprattutto per la sua semplicità nel giocare a calcio. Cosa paradossalmente complicata nel calcio di oggi. Bella scoperta della società, sta dimostrando di essere all'altezza. Odgaard ieri ha fatto meglio, mi è piaciuto vedere insieme Bernardeschi e Orsolini, spero il mister in futuro li faccia giocare più spesso. Dallinga ha fatto un bel gol e giocato un ottimo primo tempo".

Adesso si para davanti la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma, con il Bologna che verosimilmente dovrà fare a meno di Skorupski in porta, visto l'infortunio rimediato ieri contro il Sassuolo: "Grande dispiacere ma sono consapevole che ci sia un ottimo secondo portiere come Ravaglia. Da questo punto di vista mi sento molto tranquillo".