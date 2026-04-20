Anaclerio deluso da Italiano: "Mi aspettavo un Bologna così. Che autogol Bernardeschi"

L'ex centrocampista Giuseppe Anaclerio è intervenuto ai microfoni di èTV per commentare la sconfitta del Bologna sul campo della Juventus di ieri sera, e tutti gli annessi e i connessi: "Purtroppo mi aspettavo una serata così, con un Bologna completamente scarico dopo la batosta di giovedì al Villa Park. Non pervenuti nel primo tempo, nel secondo invece, guarda caso, con il miglior giocatore in campo, Rowe, le cose sono andate un po' meglio. Ora c'è l'8° posto come traguardo da dover raggiungere, per chiudere una stagione tutto sommato positiva".

Anaclerio mette però nel mirino soprattutto alcune scelte di Italiano per la sfida di ieri sera tra Bologna e Juventus: "Freuler in campo per tutta la partita è stato alquanto discutibile, era in palese difficoltà. Anche Castro l'ho visto davvero stanco, qualche minuto a un giovane della Primavera poi lo avrei concesso, tanto non sarebbe cambiato nulla. E mi ha lasciato perplesso l'ingresso di Bernardeschi a dieci dalla fine, così come Rowe in campo per solo poco più di mezz'ora".

In conclusione Anaclerio spende qualche parola sull'infortunio di Bernardeschi: "Italiano ha detto che è colpa sua l'infortunio e anche questo mi lascia perplesso, ora il Bologna lo perde fino a fine campionato. Trovo più logico far entrare uno che sta bene e non un ex Juventus per l'applauso. Autogol clamoroso di un allenatore navigato, penso che la società non sia contenta delle sue parole".