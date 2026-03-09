Anaclerio contro Italiano: "Scelte discutibili, non può ridurre la sconfitta con il Verona così"

L'ex centrocampista Giuseppe Anaclerio è intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno ripartendo dalla sconfitta di ieri del Bologna, battuto 2-1 tra le mura amiche dall'Hellas Verona: "Non mi sarei mai aspettato una prestazione come quella di ieri. Pensavo di vedere un Bologna cattivo e arrembante, invece no. Il Bologna ha combinato una frittata, il Verona avrebbe tra l'altro anche potuto dilagare. Ribadisco, sono davvero stupito, e devo sottolineare pure qualche scelta discutibile da parte di Italiano. Odgaard deve giocare nel suo ruolo, oppure rischi di metterlo in difficoltà e con lui tutta la squadra. Ieri quelli del Verona infilavano da tutte le parti".

Prosegue quindi Anaclerio parlando nel dettaglio appunto di Italiano: "Non è tanto la sconfitta, in Serie A capita di perdere, capisco anche il nervosismo del mister ma ridurre tutto alla sintesi che ha fatto in conferenza stampa non mi è piaciuta. La realtà è che il Bologna ha perso contro l'ultima in classifica e la sconfitta è figlia dei suoi demeriti. Non ho visto atteggiamento, ritmo gara e cattiveria agonistica. Il Verona picchiava dall'inizio alla fine, il Bologna è stato molle e questo Italiano lo sa".

E ancora, aggiunge Anaclerio: "La prestazione del Bologna di ieri mi ha lasciato molto perplesso, in Europa League contro la Roma ci sarà da azzerare tutto. In fondo la squadra di Gasperini ha perso dodici volte proprio come il Bologna. Mi parrebbe strano che qualcuno avesse tirato indietro la gamba in vista di quella partita, è un ottavo, non la finale".

In conclusione, l'ex rossoblù Anaclerio analizza il rendimento altalenante del Bologna in questa stagione: "Partenza a bomba, poi una crisi clamorosa che è costata parecchi punti. Troppi, troppi sbalzi".