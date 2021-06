Ancelotti è tornato al Real. L'Everton ora deve ripartire da zero: via anche i 6 collaboratori

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid si è concretizzato in un lampo, quasi a sorpresa. In pochi avrebbero scommesso sull'allenatore italiano e di sicuro a Liverpool nessuno si aspettava questo scippo da parte dei Blancos, che ora costringe l'Everton a rivedere i piani per il futuro. Oltre al mister emiliano, saluteranno l'Inghilterra i sei membri del suo staff tecnico: il figlio Davide Ancelotti, Francesco Mauri, Luca Guerra, Simeone Montanaro, Manuel Morabito e Mino Fulco. A questi, a Madrid, potrebbe aggiungersi anche uno che è di casa: Alvaro Arbeloa. I Toffees hanno aperto il casting per il successore in panchina: come riporta Liverpool Echo, il favorito sembra essere David Moyes, attualmente manager del West Ham.