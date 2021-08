Anche in Inghilterra sono sicuri: in arrivo nuova proposta Chelsea, Lukaku orientato a dire sì

Anche in Inghilterra sono convinti: dopo essersi visto rifiutare due offerte da parte dell'Inter, il Chelsea presto migliorerà la propria proposta per Romelu Lukaku. La proposta da circa 100 milioni più Marcos Alonso è stata rispedita al mittente da Marotta e Ausilio, ma già nelle prossime ore i Blues potrebbero alzare la posta in palio (arrivando fino ai 130 milioni cash chiesti dall'Inter, ndr). Con lo stesso Big Rom che, anche di fronte ad un importante aumento dell'ingaggio, sarebbe tentato dal ritorno a Londra per chiudere il cerchio dopo le due esperienze passate. Una situazione fotografata dal The Sun, ma a cui si allinea anche il The Telegraph.