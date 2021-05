Andrea Pirlo saluta la Juventus dopo una sola stagione: 2 trofei e 34 successi in 52 gare

vedi letture

Andrea Pirlo, entro poche ore, non sarà più l'allenatore della Juventus, col club bianconero che ha scelto di puntare forte sul ritorno di Massimiliano Allegri.

L'avventura di Pirlo sulla panchina della Juventus si chiude così dopo un solo anno, una stagione ricca di difficoltà culminata comunque con la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italiana (contro Atalanta e Napoli) e la qualificazione in extremis alla prossima Champions League. In totale, da giorno del suo arrivo, sono 52 le partite in cui Pirlo si è seduto in panchina: 38 in campionato, 8 in Champions League, 5 in Coppa Italia e una in Supercoppa. Al netto delle difficoltà, Pirlo ha portato a casa 34 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, con 108 gol fatti e 50 subiti. Per un totale, considerando tutte le competizioni, di 2,15 punti di media a partita.