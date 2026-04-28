Ange-Yoan Bonny, ok la prima. Con due trofei che possono essere alzati a breve

Forse nessuno si sarebbe aspettato che Ange Yoan Bonny potesse finire all'Inter per 23 milioni di euro. Perché al Parma aveva sì disputato una stagione discreta, contribuendo alla salvezza all'ultima giornata, ma erano arrivati "solamente" 6 gol e 4 assist. Si può dire che i ducali non avessero grande facilità a segnare, ma i ventun anni di Bonny hanno avuto la meglio.

In questa stagione ha forse patito un po' il salto, pur non facendo malissimo. Sette gol e sette assist in tutte le competizioni, con l'Inter che è a un passo dal vincere lo Scudetto, più una Coppa Italia da giocare e dove è stato protagonista con due reti.

Ecco le parole alla sua presentazione. "Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l'ora di iniziare. Ho molta fame e voglia di fare meglio dell'anno passato per progredire ancora. Voglio imparare da questi grandi giocatori che da ora in poi saranno accanto a me tutti i giorni. Sono un giocatore che può giocare un po' ovunque per il campo, si può dire che sono un attaccante moderno. Mi piace avere il pallone e giocare insieme ai miei compagni, mi piace segnare ma anche far segnare gli altri".