Ufficiale Angelino è un nuovo giocatore della Roma: il contratto è stato depositato in Lega

Adesso è ufficiale: Angelino è un nuovo giocatore della Roma. A darne notizia è la Lega Serie A sul proprio sito, con il contratto dell'esterno arrivato dal Lipsia che è stato depositato.

Nella mattinata di ieri l'esterno, dopo la fumata bianca nella trattativa fra il club giallorosso e il Red Bull Lipsia (con il benestare del Galatasaray), era atterrato nella Capitale e si è successivamente sottoposto alle visite mediche di rito, con la firma attesa per oggi, insieme all'ufficialità.

I dettagli dell'affare. Come raccontato nei giorni scorsi, Angelino si trasferisce in Italia sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Daniele De Rossi potrà dunque avere a disposizione il nuovo rinforzo sulla fascia mancina, uno degli ultimi colpi del gm Tiago Pinto che a fine mercato invernale lascerà la società capitolina come annunciato a inizio 2024.

I numeri di Angelino. In questa stagione l'ex Manchester City ha vestito, come detto, con la maglia del Galatasaray. A Istanbul lo spagnolo, classe '97, ha disputato diciannove partite complessive, tra Super Lig turca, preliminari e fase a gironi di Champions League. Per lui un gol e un assist, su un totale di 1.475 minuti giocati in campo. Servirà un po' di tempo per tornare al top della forma, almeno sotto il profilo del ritmo partita: l'ultima gara giocata risale infatti al 12 dicembre, in Champions League, mentre in campionato bisogna tornare addirittura a fine ottobre.