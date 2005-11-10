Ufficiale
Roma, addio Angelino: il comunicato sulla cessione dell'esterno al Deportivo la Coruna
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L'esterno Angelino lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto e passa ufficialmente al Deportivo la Coruna. Lo spagnolo già nelle scorse ore aveva trovato gli accordi del caso con la sua nuova squadra e dopo aver superato le visite mediche è arrivata anche l'ufficialità. Questa la nota della Roma:
"L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!".
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