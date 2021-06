Ansaldi festeggia il rinnovo fino al 2022: "Grato per tutto questo amore, forza Toro"

"Ancora un anno con questa maglia, grato a Dio per la sua compagnia e il suo amore. E anche grato a tutte le persone per il loro sostegno e amore... Forza Toro sempre...". Con queste parole, sul suo profilo Instagram, il difensore del Torino Cristian Ansaldi festeggia il rinnovo di contratto fino al 2022 con il club granata. Arrivato in Piemonte nel 2017, Ansaldi ha fin qui raccolto 114 presenze con 10 reti in maglia granata.