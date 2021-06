Arnautovic ricorda l'Inter: "Esperienza sensazionale, sono ancora in contatto con Mourinho"

Marko Arnautovic, una delle stelle dell'Austria che affronterà l'Italia sabato negli ottavi di finale dell'Europeo, ricorda dal ritiro della sua nazionale il periodo vissuto in Italia, con la maglia dell'Inter: "L'Italia è ancora molto nel mio cuore. È stato un buon periodo per me. Purtroppo ho giocato poco perché mi sono anche infortunato, ma l'esperienza dell'Italia, a Milano con l'Inter è stata sensazionale, non farei niente di diverso. Abbiamo vinto tutto con la squadra, purtroppo non c'ero, ma ho guardato bene tutto da fuori".

Mourinho ha dichiarato che lei aveva detto di essere più forte di Ibrahimovic e Crespo.

"Conosco Jose molto, molto bene, siamo ancora in contatto, ma non l'ho mai detto. Ma va bene, se lui dice che l'ho detto, lo lascerò fare. Ma io non sono meglio di Zlatan, Adriano o Crespo, ho qualità completamente diverse".