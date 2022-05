Arrivano conferme sull'ultimatum di Investcorp a Elliott: il punto sul futuro societario del Milan

Investcorp ha dato l'ultimatum a Elliott sulla sua proposta d'acquisto per il Milan. La redazione di Milannews.it conferma la notizia - rilanciata dall'edizione on line de La Gazzetta dello Sport - in merito allo stato di irritazione del fondo del Bahrain in merito alla conduzione della trattativa da parte di Elliott e sul presentarsi sulla scena di Red Bird, che a sua volta ha effettuato una proposta d'acquisto da 1.1 miliardi di euro. Il tavolo delle trattative si infiamma, con Investcorp che adesso vuole una risposta dal fondo della famiglia Singer sulla sua offerta da 1.2 miliardi per l'acquisizione del Milan e, a quanto filtra, la vorrebbe in tempi relativamente brevi visto che ha già effettuato la due diligence che non ha riscontrato criticità.