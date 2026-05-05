Arsenal, ritorno in finale dopo 20 anni: uno dei digiuni più lunghi nella storia della Champions
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L’Arsenal ha raggiunto la finale di Champions League per la prima volta dal 2006: si tratta di un’attesa di 20 anni, la più lunga tra due finali per una squadra inglese dai tempi del Liverpool (2005). Inoltre, è il periodo più lungo tra due finali nella competizione dopo quello dell’Atlético Madrid (40 anni, fino al 2014). Lo riporta Opta.
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