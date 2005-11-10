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Arsenal, Arteta si tiene stretto uno dei vincitori della Premier 25/26: riscattato Hincapiè

Arsenal, Arteta si tiene stretto uno dei vincitori della Premier 25/26: riscattato Hincapiè TUTTOmercatoWEB
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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 15:13Calcio estero

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Arsenal ha annunciato di aver riscattato Piero Hincapié dopo l'ottima stagione di debutto, che ha portato alla vittoria della Premier dei Gunners: "Siamo felicissimi di aver attivato l'opzione per rendere permanente il trasferimento di Piero Hincapié a partire dal 1° luglio. Piero ha trascorso l'ultima stagione in prestito dal Bayer Leverkusen, club di Bundesliga, rivelandosi parte integrante della nostra cavalcata trionfale verso la vittoria della Premier League.

Il difensore 24enne ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni, diventando un elemento chiave del nostro reparto arretrato, che si è confermato come la difesa meno battuta delle ultime tre stagioni di Premier League. Una straordinaria prima stagione a nord di Londra ha visto Piero debuttare con la nostra maglia nel successo per 2-0 sul campo dell'Athletic Club in Champions League, nel settembre 2025. Il primo e unico gol di Piero è arrivato nel pareggio in trasferta contro i Wolves a febbraio, lo stesso mese in carezza ha vinto il premio come Giocatore del Mese dell'Arsenal, un riconoscimento che avrebbe poi ricevuto nuovamente ad aprile.

Il nazionale ecuadoriano ha iniziato la sua carriera professionistica nel suo paese natale con l'Independiente del Valle. Cresciuto nel loro settore giovanile, ha sollevato il suo primo trofeo vincendo la Copa Libertadores Under-20 nel 2020. Nell'agosto di quello stesso anno, Piero si è trasferito agli argentini del Talleres, dove ha collezionato 22 presenze nella sua stagione d'esordio.

La Germania è stata la destinazione successiva di Piero, che nell'agosto 2021 ha firmato per il Bayer Leverkusen. Con le aspirine ha collezionato 166 presenze in quattro stagioni, contribuendo in modo decisivo allo storico primo titolo in Bundesliga nella stagione 2023/24, chiusa da imbattuti a livello nazionale. Dopo aver capitanato l'Ecuador a livello Under-17, Piero ha totalizzato ben 54 presenze con la nazionale maggiore, rappresentando il suo paese in quattro grandi tornei internazionali, tra cui l'attuale Coppa del Mondo FIFA 2026. Tutti all'interno del club sono entusiasti di riaccogliere Piero tra noi. Il trasferimento è soggetto al completamento delle consuete procedure burocratiche e regolamentari".

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