Assist di Sanchez, doppietta di Lukaku: l'Inter si porta sul 4-0 contro il Benevento

vedi letture

Un gran bell'assist di Sanchez in area per Lukaku, controllo e destro a incrociare che non dà scampo a Montipò. L'Inter si porta sul 4-0 contro il Benevento con la quattordicesima rete in campionato del centravanti belga, che anche in una serata non eccezionale si toglie lo sfizio di fare doppietta.

Clicca QUI per seguire il LIVE della partita!