Atalanta-Cagliari, Caldara non ci sarà: fastidio al ginocchio per il centrale nerazzurro

Mattia Caldara non andrà nemmeno in panchina. Il difensore nerazzurro ha accusato un fastidio al ginocchio convalescente dunque Gasperini ha preferito non rischiarlo. Nella seduta di domani verranno valutate le condizioni del calciatore bergamasco per capire se ci sono state o meno ricadute.