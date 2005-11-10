Atalanta in campo alla vigilia del Milan: terapie per Scalvini, Kessié e Kossounou

Questo sabato l'Atalanta di Sarri è scesa in campo per continuare ad allenarsi alla vigilia del big match col Milan, valido per il settimo turno di campionato. Secondo quanto raccolto da TMW, Giorgio Scalvini, Franck Kessié e Odilon Kossounou hanno svolto terapie. Per Isak Hien, Kamaldeen Sulemana e Thomas Pompei, invece, lavoro tra palestra e campo.

Come arriva l'Atalanta al big match col Milan

L’Atalanta dopo due vittorie consecutive tra campionato e coppa vuole giocarsela anche con il Milan. Contro i rossoneri si verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Kolasinac e Kristensen in mezzo mentre sulle fasce tornerà Bellanova a destra, mentre a sinistra Bernasconi; a centrocampo ci sarà Ederson e, accanto a lui, un ballottaggio tra Kessié e Pasalic. Davanti da valutare le condizioni di Raspadori, con la Dea che potrebbe schierare sulla trequarti De Ketelaere, Zalewski e Rowe. Scamacca favorito su Krstovic nel ruolo di punta.