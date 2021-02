Atalanta, De Roon duro dopo il 3-3 col Toro: "Prestazione inaccettabile, chiediamo scusa ai tifosi"

Marten De Roon fa autocritica al termine del match pareggiato oggi contro il Torino. L'Atalanta era avanti 3-0 e alla fine si è vista imporre il 3-3 dai granata: "Quando sei avanti 3-0 e porti a casa un solo punto, puoi incolpare solo te stesso - il tweet dell'olandese -. È stata una prestazione inaccettabile, chiediamo scusa a tutti i tifosi", ha concluso.

When you’re 3-0 up and manage to end the game with one point, there’s only yourselves to blame. Unacceptable performance, sorry to all the fans... pic.twitter.com/zryzc0X3Z6

— Marten de Roon (@Dirono) February 6, 2021