Atalanta, De Roon si scusa con Mariani: "Accetto le 4 giornate di squalifica. Non risuccederà"

vedi letture

Dopo le quattro giornate di squalifica che il giudice sportivo gli ha inflitto per il pugno a Krunic e per aver lievemente spinto l'arbitro dopo il cartellino rosso, il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, attraverso una storia Instagram, si è scusato con il direttore di gara: "Voglio scusarmi sinceramente col signor Mariani, l'arbitro della nostra ultima partita. Il mio gesto nei suoi confronti è stato inaccettabile e irrispettoso. Accetto le quattro partite di sospensione e capisco che azioni come questa non devono più accadere".