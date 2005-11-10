L'Atalanta festeggia 119 anni: contro il Frosinone una maglia celebrativa per il compleanno

L'Atalanta si prepara a festeggiare 119 anni di storia, passione e appartenenza. Il club nerazzurro ha celebrato la ricorrenza del 17 ottobre con un messaggio sui suoi canali dedicato al legame tra la squadra e i suoi tifosi, annunciando anche un'iniziativa speciale in occasione della prossima gara casalinga contro il Frosinone: sulla maglia dei giocatori sarà applicata una patch celebrativa dedicata al compleanno della Dea.

Il comunicato ufficiale dell'Atalanta

"Ci sono battiti che non si contano, si sentono. Novanta minuti a lasciare tutto su un campo, per una maglia che non è stoffa: è pelle, è casa, è famiglia. Nel 1907 è nata una storia che ha cambiato Bergamo per sempre. Da allora non ha mai smesso di crescere, di cadere e di rialzarsi, sempre insieme. Perché in campo non si è mai in undici. C’è la voce di chi canta quando si vince e di chi non molla quando si soffre. Una voce che attraversa i cancelli dello stadio, entra nelle case, nelle strade, nei sogni. Un legame che nessuno potrà spezzare, perché questa è una passione che non ha confini né fine.

Il 17 ottobre è il nostro compleanno. 119 anni di storia, di gloria, di amore. È sempre il momento dell'Atalanta! Buon compleanno Atalanta! Buon compleanno tifosi atalantini! Dal 1907, un evento che si rinnova ogni anno, sempre in un modo unico e speciale. Domenica 25 ottobre, in occasione dell'8ª giornata di Serie A Enilive, l’Atalanta ospiterà il Frosinone alla New Balance Arena: trattandosi del primo match di campionato dopo la ricorrenza, come da tradizione, sulla maglia indossata dalla squadra verrà applicata la patch celebrativa del 119° compleanno del club. Ci vedremo alla New Balance Arena per festeggiare tutti insieme il 119° compleanno dell'Atalanta!".