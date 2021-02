Atalanta, Gasperini: "Abbiamo condotto bene la gara, non si può avere sempre la supremazia"

Al termine della gara tra Sampdoria e Atalanta, che ha visto la Dea imporsi per 2-0 sul prato di Marassi, il tecnico Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di DAZN:

"C'è da tenere in conto anche l'avversario, non era una partita assolutamente facile, nella prima parte abbiamo sofferto di più creando però qualche opportunità. Dopo siamo cresciuti come livello di gioco e poi, trovato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene."

All'inizio la difesa è partita con un assetto insolito

"Era in funzione dello schieramento degli avversari, poi siamo tornati a una situazione normale ma questo fa parte degli accorgimenti che adottiamo in base all'avversario."

Era una prova di maturità?

"Questo vale per tutti, abbiamo visto che il nostro campionato è molto equilibrato, quando incontri squadre di questa fascia le partite sono difficili per tutti, non solo per noi. Non siamo riusciti a vincere alcune partite con questo tipo di squadre ma siamo in buona compagnia. Oggi abbiamo condotto bene la gara, non si può avere sempre la supremazia nei 90 minuti ma abbiamo fatto un'ottima gara e il risultato è giusto.

Soddisfatto di Ilicic?

"Oggi in un contesto difficile è entrato facendo la punta centrale, ha fatto la sua parte. Sono sempre soddisfatto di Ilicic, l'importante è che lui stia bene e abbia una buona condizione. E' un giocatore importante."

La soddisfazione di avere un elemento capace di segnare così tanto come Gosens:

"Sono ruoli fondamentali per noi quelli degli esterni, sono importanti in entrambe le fasi. Gosens è straordinario nella capacità di trovare la porta e sapersi smarcare, oltre alla tecnica di concludere in porta. Maehle aveva segnato il suo primo gol ma è stato annullato, anche lui in poco tempo ha già una buona personalità."

Com'è stato viverla dalla tribuna?

"La vivi distante dal campo, vorresti che le indicazioni arrivassero subito ma come ho detto ieri siamo collaudati e i giocatori sono in grado di mettere il pilota automatico."