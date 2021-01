Atalanta, Gasperini: "Gran momento, siamo solidi. Coppa Italia? Senza pubblico, tutto cambia"

Dopo il 4-1 conquistato in casa del Benevento, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Gara difficile perché abbiamo subito il pareggio ma abbiamo giocato bene, anche nel primo tempo. Quando subisci il pareggio, la gara può diventare più difficile ma i giocatori sono stati bravissimi ancora di più, perché poi hanno avuto una grandissima reazione di qualità e hanno creato tantissimo e il risultato ci sta tutto. Siamo in un buon momento, abbiamo fiducia tutti, partecipiamo con qualità alle azioni in attacco, riusciamo ad avere equilibrio, subiamo pochissimo quindi bene come squadra, equilibrio e come momento".

Questa è l'Atalanta che piace a Gasperini?

"In questo momento diamo la sensazione di essere solidi, convinti, di avere le armi per fare un buon campionato".

Adesso inizia anche la Coppa Italia...

"Sono partite secche, giocate senza pubblico e il fattore campo è relativo. Abbiamo qualche giorno per prepararla, cercheremo di passare il turno e ci metteremo tutto e di più".

Il migliore in campo?

"Non faccio mai le pagelle, le lascio agli altri. Tutti hanno fatto una grande gara".

Il gol più bello lo può scegliere?

"Beh il gol... l'ultimo di Muriel è straordinario, però belli anche gli altri e tutti molto importanti. L'ultimo meno importante ma il più bello".