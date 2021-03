Atalanta, gol e assist per Muriel: "Merito di Gasperini, mi ha chiesto di fare anche il rifinitore"

"Sono due mesi importantissimi per confermarci un'altra volta lì sopra, nei posti che in questi anni l'Atalanta ha saputo meritarsi". Luis Muriel, capocannoniere nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della premiazione di Player of the Month del mese di febbraio assegnatogli via social dai tifosi il 10 marzo scorso. L'attaccante colombiano, 20 gol fin qui in 37 partite disputate, è stato autore anche di nove assist: "Merito di Gasperini, che in questo anno e mezzo che sono a Bergamo mi ha chiesto di non cercare solo la fase della finalizzazione ma anche di fare il rifinitore. Duvan Zapata l'anno scorso aveva fatto tanti assist e anch'io sono contento di aiutare i miei compagni a segnare"