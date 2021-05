Atalanta-Juventus, la finale: Domenghini segna una tripletta e un Papa muore

L'Atalanta non vince la Coppa Italia dal 2 giugno del 1963. Cinquantotto anni fa, quando i bergamaschi riuscirono a espugnare San Siro, campo neutro oggi come allora, contro il Torino, squadra torinese oggi come allora. Il Papa era Angelo Roncalli, anche lui nato in provincia di Bergamo - a Sotto il Monte, una ventina di km dalla città - ed era ai minuti finali della propria vita, tanto che il giorno dopo il mondo venne scosso dalla sua scomparsa. Due fatti storici per la città nel giro di pochissime ore, dall'esaltazione al lutto, un po' come successo con il Valencia a marzo scorso.

SUPER DOMENGHINI - A decidere la finale una tripletta di un giovane bergamasco, partito da Lallio prima e Verdello poi per arrivare fino a vincere lo Scudetto con il Cagliari di Gigi Riva, l'Europeo con la Nazionale e la Coppa Campioni con l'Inter. Angelo Domenghini, ala guizzante e dal dribbling secco, con un discreto senso del gol. In un'epoca in cui le triplette erano merce rara, Domenghini segna tre reti in 81 minuti, dando la coppa all'Atalanta, senza essere troppo scalfita da un Torino che arriverà dietro (decimo) anche in campionato.

IL TABELLINO

ATALANTA-TORINO 3-1

Stadio San Siro

Marcatori: Domenghini 4', 48' e 81', Ferrini 83'.

Atalanta

Pizzaballa, Pesenti, Nodari, Veneri, Gardoni, Colombo, Domenghini, Nielsen, Calvanese, Mereghetti, Magistrelli.

Torino

Vieri, Poletti, Buzzacchera, Bearzot, Lancioni, Rosato, Danova, Ferrini, Hitchens, Però, Crippa.