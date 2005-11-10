Atalanta, Kessie non preoccupa. Scalvini resterà ai box per circa 2 settimane

L'Atalanta continua a preparare la partita di Conference League contro il Pafos e lo fa sostanzialmente con due assenze. La prima è quella di Giorgio Scalvini, che ha riportato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra e, come appreso da TMW, dovrebbe restare ai box circa 2 settimane. Lo staff medico della Dea proverà ad accorciare i tempi di recupero, ma non prenderà comunque alcun rischio.

Niente di grave per Kessie

Il sovraccarico al polpaccio destro che ha fermato l'ivoriano invece non preoccupa a Zingonia. L'impressione è che sia stato tenuto a riposo a scopo precauzionale per non rischiare di perderlo per il match contro il Milan. Ieri non ha effettuato terapie, nelle prossime 24 ore la situazione sarà sicuramente più chiara, ma tutto lascia pensare che sarà presente da ex a San Siro.