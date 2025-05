Atalanta-Lookman, 4 gare e poi il futuro. Non mancano le offerte, la Dea chiede 60 mln

vedi letture

Dalla stella in grado di trascinare tutti a giocatore spaesato, spesso lontano da quanto mostrato nell'incredibile notte di Dublino. Quattro partite per ritrovarsi, in termini di gol e pericolosità, per tornare quell'uomo squadra che da quando ha imparato a giocare col gruppo è riuscito a far fare un salto di qualità a chiunque, anche a se stesso. Ademola Lookman dovrà ripartire da Monza, non soltanto per ritrovare la rete, ma anche quella spensieratezza che nella prima parte di stagione ha fatto la differenza in termini di qualità e gol.

Poche reti

Soltanto un gol da marzo in poi, a pesare è stato anche quell'infortunio al ginocchio che ha rallentato ritmi e tempi, di mezzo il botta e risposta con Gian Piero Gasperini dopo il rigore sbagliato col Club Brugge. Lookman ha provato a reagire, ma un andamento altalenante collettivo ha influenzato le prestazioni dell'ex Lipsia e Leicester, spesso sottotono nelle ultime gare.

Futuro

La strada sembra essere tracciata, molto probabilmente le strade si divideranno a fine stagione. Il Paris Saint-Germain potrebbe di nuovo bussare alla porta (come accaduto un anno fa, poco prima della Supercoppa europea), così come la Juventus; il costo del giocatore rimane sempre lo stesso, al di là del momento d'appannamento il club non è intenzionato ad andare sotto ai 50 milioni di euro. Non mancheranno le offerte, nemmeno dalle big d'Inghilterra, motivo per il quale l'asta potrebbe alzare il prezzo. Prima però le ultime quattro gare in cui andranno ritrovati gol e un bel po' di serenità.