Atalanta, Marino: "Il primo obiettivo è la salvezza, ma speriamo di dare soddisfazione ai tifosi"

Umberto Marino "Non possiamo che sposare il verbo del presidente Percassi che dice che il primo obiettivo è la salvezza. Teniamo i piedi per terra, siamo una realtà di provincia, l'anno scorso abbiamo vissuto l'ennesimo campionato esaltante con Champions e Coppa Italia persa in finale. Speriamo di dare soddisfazione ai nostri tifosi e di riaverli allo stadio".

Romero ha vinto la Copa America, Toloi e Pessina l'Europeo.

"Abbiamo avuto diversi calciartori che hanno fatto davvero bene tra Copa America ed Euro 2020".