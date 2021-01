Atalanta meritatamente in vantaggio a San Siro: dopo 45 minuti il Milan è sotto 1-0

C'è una sola squadra in campo. E la notizia, come mai accaduto quest'anno nelle gare casalinghe del Milan, è che la squadra che sta dominando il gioco non è quella di Stefano Pioli. L'Atalanta è in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo della sfida contro i rossoneri, ultimo match del girone d'andata della Serie A 2020/21.

Al termine della prima frazione le statistiche sono nettamente a favore degli ospiti, otto tiri contro tre (nessuno nello specchio). Nel primo tempo il Milan ha avuto una sola grande occasione, a meno di cinque dal termine con un inserimento di Ibra su una punizione dalla trequarti: lo svedese in quella occasione è stato impreciso, e di fatto per la prima volta pericoloso. Dopo 41 minuti.

Prima, un monologo dell'Atalanta che con Hateboer e Ilicic ha sfiorato il gol poi arrivato al 26esimo: sugli sviluppi di un corner, bravo Romero ad aggirare Kalulu e a battere un incolpevole Donnarumma con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Anche dopo il gol l'Atalanta ha continuato ad attaccare. Ilicic, tra i migliori della prima frazione, s'è conquistato una punizione dal limite dell'area al 39esimo e poi ha chiamato il portiere rossonero al grande intervento. Il Milan, come detto, s'è fatto vedere dalle parti di Gollini solo una volta e nel finale di frazione, senza nemmeno centrare lo specchio della porta. Dopo 45 minuti meglio l'Atalanta, meritatamente in vantaggio.

