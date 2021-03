Atalanta miglior squadra della stagione 19/20, Percassi: "Speriamo di salvarci"

Nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione, Antonio Percassi ha ricevuto il premio per l'Atalanta, votata come migliore squadra dell'anno prossimo: "Per noi è il secondo anno consecutivo a questa premiazione, siamo onorati. Dobbiamo essere umili e molto concentrati, siamo una provinciale che sta crescendo, ma dobbiamo ricordarci sempre di essere bergamaschi. Siamo cresciuti molto, la scelta del mister è stata determinante. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, che ci sta premiando, speriamo di salvarci".